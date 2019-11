Atalanta, Gasperini: "C'è veramente troppa confusione sui falli di mano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del match perso contro la Juventus, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Una grande Atalanta. Fino al pareggio rocambolesco e molto sfortunato per noi, l'Atalanta meritava la vittoria".

Avrebbe voluto giocarsi la partita con Ilicic e Zapata?

"Questo non era possibile e dobbiamo restare a quelli che hanno giocato. Hanno fatto bene il primo tempo, bene fino al pareggio. Nel finale la qualità degli attaccanti della Juve ha portato questo risultato".

Il fallo di mano di Cuadrado?

"Ho rivisto un po' di episodi ma c'è veramente tanta confusione per i falli di mano. Il rigore nostro se me lo avessero dato contro mi sarei arrabbiato molto. C'è di più sicuramente il secondo. C'è confusione sui falli di mano e non è dovuto a noi allenatori. E' una confusione che hanno fatto altri e continuano a fare perché così diventa difficile. C'è interpretazione diversa fra chi gioca, chi arbitra. C'è bisogno di una chiarezza che non c'è".

Sarà difficile avere chiarezza?

"Posso aggiungere solo una cosa. Si deve avere maggiore chiarezza. Si può avere un'interpretazione sbagliata ma quando si rivede la cosa a bocce ferme generalmente chi è nel mondo del calcio deve avere indicazioni molto simili, soprattutto quando non si è di parte. Credo che invece, al di là dell'errore, un po' di chiarezza in più serve".

Andati in difficoltà su alcune giocate.

"Io ho avuto la sensazione, vivendola dalla panchina, che noi siamo stati molto bravi perchè siamo riusciti a giocare con continuità. Abbiamo avuto occasioni importanti e concesso poco alla Juventus, squadra fortissima. Siamo stati sempre molto bravi e nel secondo tempo, dopo essere andati in vantaggio, avevamo veramente la partita in mano. Credo che la svolta sia stato il pareggio casuale. C'è stato un rinvio sfortunato, un rimpallo favorevole e poi Higuain è stato bravo a calciare di prima intenzione con il pallone che ha colpito Toloi. A me l'Atalanta mi è piaciuta".