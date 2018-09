Atalanta, Gasperini: "Campionato equilibrato. Ilicic? Sarà convocato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, alla vigilia del match con la SPAL è intervenuto in conferenza stampa: "Domani ci servirà equilibrio, tutto il campionato sarà duro. E l'equilibrio c'è anche in campionato o almeno è questa la sensazione che si ha dopo queste prime giornate. Tutte le squadre si sono rafforzate, come Sassuolo, Fiorentina, Torino, SPAL e le altre. E' difficile stilare una possibile classifica".

Come stanno i nazionali? "Hanno recuperato tutti grazie al fatto che giochiamo di lunedì. Solo Mancini è un po' acciaccato".

Su Ilicic: "Si è allenato durante la sosta. Non ha avuto problemi muscolari quindi ora, risolto i suoi problemi, non ha difficoltà di recupero se non quella atletica dopo i medicinali. Domani sarà convocato".

Su Rigoni: "Come tutti quelli che sono rimasti qui si è allenato bene".

Il nuovo stadio sarà un vantaggio per la SPAL? "E' un momento bello per Ferrara, ma non credo che sarà un vero vantaggio. Ci sarà tanto entusiasmo, ma noi faremo attenzione. A prescindere da quuesto è difficile superare la SPAL, sarà sicuramente un match equilibrato".

Su Petagna: "Speriamo che faccia il bravo. Per noi è stato fondamentale per due anni, ora se è contento lo siamo anche noi".