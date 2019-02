Atalanta, Gasperini: "Campo difficile, ma giocheremo con fiducia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla vigilia della partita Cagliari-Atalanta, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A TIM 2018-2019, ha parlato in conferenza stampa il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini.

L'Atalanta tornerà alla Sardegna Arena a distanza di meno di un mese. "Ci siamo affrontati da poco, ma questa è un'altra gara, con un altro valore. La partita di Coppa Italia col Cagliari è stata però importantissima perché vincendola ci ha dato la possibilità di affrontare la Juventus e di guadagnarci poi l'accesso alle semifinali, dandoci un obiettivo in più".

A proposito di obiettivi, domani sarebbe importante ripetere il risultato di coppa, anche se alla Sardegna Arena non è mai facile fare punti. "Sappiamo che quello di Cagliari è sempre un campo difficile, ma abbiamo la possibilità di fare la nostra gara con fiducia mettendoci la massima concentrazione.

Siamo in un buon momento, ma ogni partita si riparte e non conta quello che hai fatto prima: sono tutte tappe importanti, non solo le gare di cartello. Anzi, sono proprio queste le partite importanti che ti consentono di mettere le basi per stare in alto".