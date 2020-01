© foto di Giacomo Morini

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato delle condizioni fisiche di alcuni elementi chiave dell'undici della Dea: "Abbiamo Hateboer fuori e Castagne non è disponibile. O cambiamo modulo o adattiamo un giocatore sulla fascia. Speravo di poter recuperare Castagne, ma il giocatore non si sente in grado di giocare. Gomez non sta bene, spero di recuperarlo ma non è scontato. Zapata? Se ritroviamo Duvan di inizio stagione siamo più forti. Mi dispiace non averlo fatto giocare a Firenze, fisicamente sta bene. Caldara? Non pensavo di trovarlo così dopo tanta inattività".

