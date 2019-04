© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato al sito ufficiale al termine del pareggio per 0-0 contro l'Inter: "E' un buon punto. L'Inter è una squadra forte fisicamente, abbiamo retto bene. Abbiamo fatto un'ottima gara, molto solida. E' un punto che fa classifica. Abbiamo perso un po' di peso dentro l'area per l'assenza di Zapata. Abbiamo però giocato con buona personalità creando anche diverse difficoltà ai nostri avversari. E' un punto meritato e che ci mette in una bella posizione. La semifinale è un retropensiero che abbiamo e ci portiamo dietro da un mese e mezzo. E' un bel pensiero. Adesso ci prendiamo due giorni per recuperare e poi pensiamo all'Empoli. Abbiamo fatto sette punti in partite importanti, una bella striscia. Adesso siamo tutte lì in buona compagnia. A sette giornate dalla fine partiamo tutti dagli stessi nastri di partenza".