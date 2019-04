Atalanta, Gasperini: "Champions, ci siamo. E non abbiamo pressioni"

© foto di Giacomo Morini

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Queste alcune battute: "L'Atalanta gioca per la Champions? Se me lo avesse chiesto tre mesi fa, avrei rispedito la questione al mittente. E mi sarei indispettito. A sette giornate dalla fine ci siamo, dobbiamo esserci. Lottiamo contro corazzate. Ma se Milan-Lazio finisse pari, è un esempio, si rimescolerebbero ancora le carte. Noi non abbiamo pressioni".