Atalanta, Gasperini chiede rinforzi: si cercano un centrale e un attaccante

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un difensore e un attaccante. Queste le due richieste che secondo la Gazzetta dello Sport Gian Piero Gasperini ha fatto ai dirigenti dell'Atalanta in vista di gennaio. L'obiettivo è chiaro: continuare la cavalcata in campionato e provare a fare la storia in Champions League. Oltre ad un altro centrale per la difesa a 3 vista anche la probabile partenza di Kjaer, spiega la rosea, Gasperini sta chiedendo un attaccante che non sia una semplice alternativa ad Ilicic, ma un vero e proprio uomo in più che possa dare il cambio o giocare con Zapata, Gomez e appunto lo sloveno.