Atalanta, Gasperini cittadino onorario di Bergamo: "Grazie a Percassi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Grazie Presidente, senza di lei non sarebbe successo. La prima volta che sono venuto a Bergamo lui, in poche parole a casa sua, mi ha fatto capire l’attaccamento di una città alla squadra. Mi ha detto che il suo sogno era avere otto giocatori del settore giovanile che giocavano nell’Atalanta. In quel momento c’è stata un’intuizione e ho capito che qui si potevano fare cose che in altre piazze non sarebbe stato possibile". Così Gian Piero Gasperini, premiato come cittadino onorario di Bergamo, ha parlato per ringraziare la città: "Quello di oggi per me è un riconoscimento che mi fa sentire parte ancora di più della popolazione, voi oggi mi avete dato il regalo più bello della mia vita. Cercherò di essere degno di questo riconoscimento, non mi farò espellere e se potrò essere disponibile per qualunque cosa ci sarò felicemente", le parole raccolte da calcioatalanta.it.