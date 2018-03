Atalanta, Gasperini: "Col Bologna vogliamo giocarcela al meglio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A in programma domani alle 15 allo stadio Dall'Ara di Bologna.

Un pensiero naturalmente va a Davide Astori. "È stata sicuramente una settimana particolare, la scomparsa di Astori è stata un duro colpo. Ha fatto riflettere tutti, ha creato un'emozione incredibile riuscendo ad unire in un sentimento comune il mondo del pallone".

Domani si torna in campo con la trasferta di Bologna: "Affrontiamo un'ottima squadra con dei valori importanti: questa per noi è la prima di tre trasferte di fila e vogliamo giocarcela al meglio delle nostre possibilità. Tredici partite sono tante, nessuna in questo momento è decisiva ma saranno tutte importanti e andranno giocate con grande attenzione e concentrazione. L'ideale sarebbe trovare continuità. È ancora molto lunga, non è ancora il momento di fare tabelle: bisogna giocare una partita per volta al massimo. Le vittorie si ottengono tramite le prestazioni e sono quelle che noi dobbiamo cercare prima di tutto".