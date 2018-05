Atalanta, Gasperini: "Col Milan sarà decisiva. Barrow? Tante qualità"

Le sue parole

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, dopo il pareggio contro la Lazio è intervenuto a Premium Sport: "E' stata una grande partita da parte nostra. Abbiamo giocato contro una Lazio molto forte e in condizione, ma siamo rammaricati perché due punti in più ci avrebbero dato la certezza dell'Europa League. Contro il Milan sarà decisiva, vedremo cosa farà in Coppa Italia. Abbiamo fatto la nostra stagione nel migliore dei modi, tante partite possono toglierti energie, ma è anche vero che l'esperienza europea ci ha dato tanta consapevolezza".

Barrow come Eto'o? "Sì, me lo auguro. Sono paragoni pesanti. Ha la capacità di fare il primo controllo che lo mette in condizione di calciare e vedere la porta. E' sempre stato determinante in queste partite. A 20 anni deve crescere e recuperare un po' di condizione in più".