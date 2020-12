Atalanta, Gasperini commenta il cambio di Ilicic: "Devo scoprire Miranchuk, ha giocato poco"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del 2-2 contro il Bologna: "Per come è andata la partita è un risultato brutto, avevamo il dominio della gara. Loro sono un po’ specializzati in queste rimonte, ci mettono tanto cuore. Abbiamo avuto tante possibilità, è una gara difficile da spiegare. Noi abbiamo buttato due punti".

C’è stata un po’ di presunzione?

"Presunzione? È una cosa brutta. Sarebbe la peggiore delle soluzioni se fossero subentrate presunzione e arroganza, non è da noi”.

Può dare un voto al 2020?

"Non devo darlo io, è stato un 2020 straordinario, con la gravissima situazione della pandemia. Questo ci toglie la gioia dei risultati sul campo".

I cambi?

"Il cambio era solo di Ilicic, era affaticato visto che arrivava da un momento particolare. Avevo bisogno di scoprire Miranchuk, oggetto di mercato. Per tanti motivi ha giocato poco. Questa era la miglior partita, ma non credo sia stato solo un cambio a spostare l'inerzia. Forse nel primo tempo, con meno presunzione, avremmo potuto segnare".

Maehle? Gomez?

"Non è il caso di parlare di Gomez. Maehle è ufficiale per il Genk, quando lo sarà anche per noi potrà un bel rinforzo anche se abbiamo parecchi giocatori in quel ruolo, ma giocano spesso e Hateboer e Gosens. Noi siamo in tanti, prima di tutto non abbiamo fatto le valutazioni su quelli che abbiamo. Io sono sempre per le rose corte, quest’anno è stato un problema avere tanti attaccanti, siamo a dicembre stiamo ancora facendo esperimenti".