Atalanta, Gasperini contro il tabù viola: il successo manca dal 1993

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alle 15 l'Atalanta sarà di scena in casa della Fiorentina e la squadra bergamasca cercherà al Franchi un successo storico. Come spiega La Gazzetta dello Sport infatti l'Atalanta non vince a Firenze dal 1993 mentre è rimasta a secco nelle ultime 17 sfide giocate contro la squadra viola. Ma anche Gasperini non ha un buon record di risultati contro la Fiorentina: 18 precedenti e solo due vittorie, entrambe con il Genoa per il tecnico che deve combattere la sua bestia nera.