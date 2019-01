© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa in casa Atalanta per il tecnico degli orobici Gian Piero Gasperini prima del match di domani contro la Roma (fonte atalantini.online): "Domani sarà una partita con atmosfera bellissima di attesa e fiducia. Ci siamo meritati una gara così. Sfida Champions? Sotto il profilo degli obiettivi è presto, tante squadre in pochi punti. È vero che ci sono posti europei in palio ma ci sono tante squadre tutte importanti in pochi punti. È presto per l’obiettivo. a filosofia della Roma mi piace, mi piace Di Francesco. Non so se ha fatto pochi punti, il campionato è assolutamente equilibrato, ovviamente il loro obiettivo è l’Europa seguendo un percorso ben preciso. Noi abbiamo bisogno di queste gare per capire se possiamo competere. Ad oggi la classifica è affollata. La nostra potenzialità passa da queste gare. Freuler? Siamo a buon punto, oggi verifichiamo. Può essere un azzardo e dipende da oggi se verrà in panchina già domani".