Atalanta, Gasperini: "Contro la Samp per dare risposta a noi stessi"

© foto di Federico De Luca

Alla vigilia della sfida di campionato contro la Sampdoria, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha affrontato diversi temi legati alla sua squadra in conferenza stampa. "Ripartiamo dal secondo tempo col Milan e dalla partita con la Fiorentina: guardiamo a una partita per volta, prendere forza dalle gare fatte bene. Dando continuità alle nostre prestazioni - ha detto - arriveranno anche i risultati. Domani dobbiamo dare una risposta a noi stessi e ai nostri tifosi: abbiamo bisogno di vincere. La Sampdoria è una squadra difficile ma, per noi, sarebbe importante fare tre punti. Dobbiamo fare un passo avanti nella fase offensiva, soprattutto nella precisione al tiro. Dobbiamo essere noi a svoltare, con il nostro ambiente e i nostri tifosi che ci stanno sempre vicini. La Samp è una squadra pericolosa, con un’ottima organizzazione e che gioca bene, ma noi dobbiamo far pesare le nostre capacità. Adesso è il momento di reagire in modo compatto a un momento in cui mancano i risultati, ma non le prestazioni. Un risultato importante domani potrebbe darci una grossa spinta", le parole di Gasperini riportate dal profilo Twitter della Dea.