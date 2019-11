© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato dopo la sfida vinta contro la Dinamo Zagabria, dicendosi sicuro che Guardiola assolverà il proprio compito. "Se c'è Muriel in campo lo tira lui, io guardo tutti i rigori. Quelli sbagliati e quelli segnati. Il City farà la propria gara, assolutamente sì, su questo non ci sono dubbi. La Dinamo ha una opportunità, ma batterlo non è facile. Se riuscissimo a vincere, cosa complicata, saremo comunque in Europa. Con un po' di fortuna saremo ancora in Champions, altrimenti in Europa League. Dobbiamo pensare solo a quello. Essere arrivati all'ultima gara ed essere dentro, con l'inizio del girone, è comunque un merito".