Atalanta, Gasperini: "Coppa Italia un sogno. Zapata? Spero superi CR7"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite dalla presentazione di "Il mestiere più bello del mondo: faccio il giornalista", libro di Luigi Garlando, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato così dell'esonero, facendo anche riferimento al collega Di Francesco: "Una sconfitta personale, probabilmente di tutti. È come se uno di voi venisse bocciato a scuola dopo aver studiato tutto l’anno. Penso al collega Di Francesco, sono molto dispiaciuto per lui", le parole evidenziate dalla Gazzetta dello Sport.

Il sogno Coppa Italia: "Posso solo immaginare l’entusiasmo qui a Bergamo... Noi ce la metteremo tutta, sarebbe meraviglioso regalare una gioia così grande ai nostri tifosi".

Il ko col Milan: "Il risultato non ci ha soddisfatto, ma se dai tutto devi comunque essere orgoglioso. È la parte bella dello sport. Ronaldo? Spero che Zapata (a quota 16 gol in campionato contro i 19 della Juve) lo superi, sarebbe una gran cosa per il gruppo. Un auspicio? Una donna che rivoluzioni il calcio, in grado di stravolgerlo come Sacchi e Zeman anni fa".