Atalanta, Gasperini: "Crediamo all'Europa e vogliamo riconquistarla"

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport ha parlato della vittoria sull'Udinese e sulla corsa all'Europa League ricordando anche il collega Emiliano Mondonico: “È stato un bellissimo ricordo quello tributato dallo stadio al mister, molto emozionante perché Mondonico ha lasciato ricordi e gesta importanti, fra quelle più belle della storia dell'Atalanta. Era molto legato e tifoso di questa squadra. - continua Gasperini parlando della gara - Oggi abbiamo fatto tre passi importanti verso l'Europa in una partita difficile contro un'Udinese in difficoltà, ma non facile da battere e lo si è visto. Fino a quando non siamo riusciti a sbloccare la gara è stato tutto molto complicato, ma poi abbiamo legittimato la nostra vittoria. La positività è dettata da i giocatori, dal loro atteggiamento e dal loro credo. Sarebbe un peccato non andare in Europa nonostante la concorrenza sia tanta e importante, ma vogliamo tornare in Europa e giocarla anche nella prossima stagione. Samp? Gara molto importante e vincerla significherebbe fare un ulteriore passo verso il nostro obiettivo anche se mancano ancora nove gare. Nazionali? Non è stata una tornata fortunata, perché diversi giocatori hanno subito un po' di acciacchi, ma chi entra al posto dei titolari dà sempre il massimo”.