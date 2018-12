Atalanta, Gasperini: "Domani ci aspetta una partita di prestigio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla vigilia del match contro il Napoli, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gaspeirni ha parlato in conferenza stampa: "Ci aspetta una partita di prestigio: sono gare che oltre a valere per la classifica, contano molto per il tipo di avversario che incontriamo. A Empoli abbiamo concesso troppo in fase difensiva: domani abbiamo una partita contro una squadra che ha una fase d'attacco notevole, per cui sarà un bel test sotto questo punto di vista. Ripetere la gara con l'Inter? Ogni partita è diversa, col Napoli dobbiamo tornare a essere la solita Atalanta, quella che si è già vista tante volte. Perché da lì nasce la possibilità di fare una prestazione positiva e di creare i presupposti per fare risultato. Con il Napoli in passato abbiamo fatto delle belle partite. Le motivazioni sono sempre molto più alte e forti quando incontri queste squadre".