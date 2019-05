Atalanta, Gasperini: "Domani non c'entra nulla con la Coppa Italia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Gasperini parla in conferenza stampa della sfida alla Lazio, che affronterà domani in campionato in una sorta di antipasto di Coppa Italia per l'Atalanta: "Non c'entra nulla con la Coppa, questa sfida riguarda il campionato e i suoi obiettivi. A quattro partite dalla fine, con una classifica così corta, è una questione di singola gara. La Coppa Italia è un match a sé, quella di domani fa parte di un mini-campionato. In palio c'è tutto, compresi gli obiettivi che interessano alle squadre coinvolte. Noi viviamo lo stesso, ma ci teniamo comunque a far bene. Gli aspetti economici sono una cosa, quelli sportivi sono un'altra".

Rileggi le dichiarazioni integrali in conferenza stampa del tecnico, CLICCA QUI!