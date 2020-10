Atalanta, Gasperini: "Dopo il secondo gol difficile ribaltare. Con l'Ajax gara decisiva"

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato così ai canali ufficiali del club nerazzurro il match perso contro la Sampdoria: “È una partita in cui siamo partiti bene, ma rispetto al solito abbiamo giocato molto nella loro metà campo ma concluso poco. Poi abbiamo preso il primo gol alla loro prima uscita e questo ha condizionato la partita. A noi è capitato spesso di andare in vantaggio e poi saper ribaltare le partite, il secondo gol però è diventato difficile da ribaltare. La squadra sotto l’aspetto atletico stava bene, i ragazzi hanno dato tutto. Stiamo giocando gare molto difficili, i nuovi hanno fatto la loro parte, ma hanno bisogno di più tempo per inserirsi. L’Ajax? È una partita da Champions contro una squadra forte, sarà decisiva per la qualificazione, quindi dovremo fare una grande partita”.