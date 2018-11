Atalanta, Gasperini: "Due vittorie ci hanno dato fiducia. Stimo Inzaghi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa per Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, prima del match al Dall'Ara contro il Bologna: "Questo è un campionato veramente equilibrato, la classifica è molto corta: abbiamo bisogno di fare una striscia positiva lunga. Partite facili non ce ne sono, men che meno domani contro una squadra che viene da due risultati positivi. Le nostre due ultime vittorie ci hanno dato fiducia: andiamo a Bologna molto determinati. Io vedo bene la squadra, anche per come si allena: c'è una crescita generale da parte di tutti. Poi ci vuole il riscontro della partita. Non dobbiamo farci esaltare da qualche risultato positivo, così come non ci siamo abbattuti per qualche risultato negativo: dobbiamo mantenere alta la concentrazione perché ogni gara viaggia sul filo dell'equilibrio. Il Bologna è una squadra che non ha cambiato moltissimo rispetto alla scorsa stagione, ha lo spirito del suo allenatore: stimo molto Inzaghi. Andiamo con la voglia di fare bene, ma consapevoli anche delle insidie che nasconde questa gara".