Atalanta, Gasperini e la carta Diallo: nella mischia nonostante sia già del Manchester United

Nella partita pareggiata in Champions contro il Midtjylland, il tecnico Gian Piero Gasperini ha dovuto fare i conti con la panchina corta per i tanti assenti per motivi diversi. Infatti ha lanciato nella mischia anche Diallo, che tra l'altro non ha certo sfigurato, nonostante il giocatore sia già a tutti gli effetti del Manchester United, visto che i Red Devils lo hanno acquistato negli scorsi mesi e che da gennaio volerà in Premier proprio per aggregarsi alla rosa di Solskjaer.