Atalanta, Gasperini e la lite con Mihajlovic: "Si è sentito tutto? Andate cercare gli audio..."

L'Atalanta vince contro il Bologna, ma a far discutere nel post gara è stata la discussione tra due tecnici in panchina, Mihajlovic e Gasperini, che ha portato all'espulsione di quest'ultimo da parte dell'arbitro La Penna. In conferenza, ecco lo stesso Gasperini tornare sull'argomento dando la propria versione dei fatti: "Sono cose di campo. Si lamentavano molto per le situazioni in campo, dopo sono andato di mezzo io. Non mi è stato bene il giallo a tutte e due, non eravamo noi a lamentarci. All'arbitro ho contestato il giallo. Si è sentito tutto? Andate alla ricerca dei video, anzi degli audio (ride, ndr)". Clicca sul video per ascoltare le parole di Gasperini!

