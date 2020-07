Atalanta, Gasperini: "Eccessivo parlare di scudetto. Ilicic? Ci sta mancando"

Frena l'Atalanta, bloccata sul pareggio dal Verona. Gian Piero Gasperini analizza la sfida del Bentegodi ai microfoni di Sky Sport.

Occasione persa?

"Ci manca un punto per arrivare alla Champions. La nostra è stata una buona partita contro una squadra che sta bene e aveva voglia di rivalsa dopo la sconfitta contestata con la Roma".

Questa Atalanta ci ha abituato troppo bene?

"C'è anche l'avversario, ci è mancata un po' di lucidità nel primo tempo. Nella ripresa c'è stata la loro reazione, però va bene così. Potevamo blindare la vittoria però è un buon risultato. Stiamo viaggiando a un ritmo da scudetto, non era questo il nostro obiettivo. Non ci sono stati i presupposti nel girone di andata. Forse su quello possiamo avere rammarico, per il resto ci sta anche di venire a Verona e non vincere. Parlare di scudetto è eccessivo. Ci sta mancando anche Ilicic".

Come sta lo sloveno?

"Non sta bene in questo momento, avrà modo di recuperare"

Giocare sempre può aver fatto perdere un po' di freschezza?

"Io vedo sempre la solita Atalanta, anzi siamo cresciuti. La nostra non è una squadra dinamica, veloce. Oggi è mancata qualità nella fase finale, perchè le occasioni le abbiamo create".

C'è il rischio di pensare già alla gara col PSG?

"Il pensiero c'è, come è normale che sia. In Champions troveremo giocatori con qualità tecniche superiori alla media"

Rimpianti per questa stagione?

"A Torino la partita era vinta, nel girone di andata abbiamo perso qualche punto di troppo. Questo è il nostro unico rammarico".