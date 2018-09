Atalanta, Gasperini: "EL? Ho visto che Cornelius ha preso il Copenaghen"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Cagliari di domani sera, a Bergamo. "Ci buttiamo sul campionato. Domani sarà una partita tosta e dovremo reagire a quanto successo. Se non siamo riusciti a passare è perché non siamo stati abbastanza bravi, loro si sono difesi molto e bene. I gironi? Ho visto solo che Cornelius ha beccato il Copenaghen. Gomez sta bene, fa sempre ottime gare e ogni tanto sbaglia i rigori. Ma è fantastico, straordinario".