Atalanta, Gasperini elogia il Papu Gomez: "E' un calciatore universale, lui può fare tutto"

"Oggi Gomez è stato bravissimo in tutto. Non ho fatto cambi perché tra lui e Pasalic coprivano benissimo e permettevano alla difesa di essere posizionata sempre nel migliore dei modi. Il Papu è un giocatore straordinario, c'è sempre, ha una continuità straordinaria. E' un giocatore top, assolutamente". Parole e pensieri di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che ai microfoni di 'DAZN' ha commentato la vittoria contro il Napoli. Al Gewiss Stadium la partita è finita 2-0. "Lui sa fare tutto, a seconda dei momenti della gara più giocare in tanti ruoli. E' un calciatore universale: tenete conto che in questo momento siamo senza Ilicic e con lui in campo possiamo avere anche altre soluzioni".