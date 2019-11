Atalanta, Gasperini esalta Pasalic: "E' diventato proprio bravo..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante il suo intervento a Sky nel post partita, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha speso parole al miele per Mario Pasalic, autore di una doppietta contro il Brescia: "Quando giochiamo con Ilicic, Gomez e Muriel o ci vengono a prendere alti oppure creiamo superiorità numerica. Poi Pasalic ha una capacità straordinaria di inserimento. Ha già fatto molti gol e si sta consacrando in questo ruolo. Mi sembra sia già a livelli alti, non solo dal punto di vista realizzativo. L'anno scorso aveva più difficoltà nell'impostazione, invece adesso è proprio bravo a fare il centrocampista. È un giocatore affidabile per me".