Atalanta, Gasperini: "Evidenti difficoltà a far gol. Era la serata di Petagna"

Seconda sconfitta consecutiva per l'Atalanta che, dopo il passo falso con il Cagliari, capitola 2-0 anche in casa della Spal ne posticipo della Serie A. Dopo il match allo stadio Mazza di Ferrara, il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Dove è finita l'Atalanta? La partita di stasera fa riflettere, in questo momento il problema più grande è riuscire a essere più concreti. Nel primo tempo avevamo molti spazi e li abbiamo utilizzati molto bene, senza gioco e con solo inziative individuali".

Troppe disattenzioni difensive? "I gol presi sono una difficoltà che abbiamo rispetto gli altri anni quando eravamo noi a sfruttare le palle inattive, ora le subiamo. In questo modo creiamo i presupposti per perdere le gare, oltre all'evidente difficoltà nel concretizzare: non riusciamo a essere più incisivi".

Ancora le scorie dell'Europa League? "Per me è un alibi, le gare con il Copenaghen sono state un campanello d'allarme, non sono state casuali. Dobbiamo riflettere, in Serie A soprattutto devi sempre avere la mentalità vincente, specialmente in partite come queste serve qualcosa in più. Solo i tre punti ti tirano fuori dalle difficoltà, li devi andare a cercare e ritrovare efficacia in attacco perché con i pareggi ci fai poco".

La doppietta di Petagna? "Non rosico (ride ndr), è stata la sua serata. Andrea è un giocatore giovane che ha dato tantissimo in questi due anni, non ha realizzato molto ma ha 23 anni e se acquisirà questa capacità alloora diventerà ancora più importante. Piuttosto rosico per come abbiamo preso i gol".

L'Atalanta può sostenere le tre punte? "Abbiamo in rosa un numero importante di attaccanti, dobbiamo trovare l'equilibrio giusto. La squadra è costruita per utilizzare più punte, il problema è nella capacità realizzativa: dentro l'area facciamo fatica anche se Zapata ha fatto una grande gara e dobbiamo recuperare Ilicic al più presto".

Una bocciatura per Rigoni? "Era chiaramente in difficoltà e ho deciso di toglierlo dop la mezzora. In molte situazioni perdevamo troppo in mezzo al campo senza riuscire ad avere un ritorno in avanti".