Atalanta, Gasperini: "Fino al 3-0 non ci credevo. Vittoria per Bergamo"

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 a Kharkiv contro lo Shakthar che è valsa la qualificazione agli ottavi di Champions League: "Fino al terzo gol non ci credevo. Abbiamo raggiunto un grande risultato e siamo contenti anche per il calcio italiano. Sono felice che il nostro modo di giocare sia valido anche in Europa. I nostri tifosi sono fuori di testa, giustamente. Era complicato e difficile riuscire a passare. Avevamo perso all'andata ma alla fine ce l'abbiamo fatta, perché siamo cresciuti molto. Sentivamo la possibilità di poter passare e l'abbiamo fatto nel modo migliore. Siamo partiti bene, poi abbiamo sofferto molto. Lo Shakhtar è una squadra molto forte. Ci mancavano Toloi, Ilicic e Zapata che sono fondamentali per noi ma il nostro gruppo è forte e ha dato il massimo. Questa è la vittoria di tutta la squadra. Adesso festeggeremo, questo è un gruppo allegro, poi da dopodomani penseremo al campionato. Questa vittoria è per Bergamo, dai giocatori ai dirigenti fino ai tifosi. Questa è la vittoria di tutta la città. Appuntamento a Orio al Serio, noi arriveremo tardi ma se i tifosi ci saranno festeggeremo insieme".