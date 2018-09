Atalanta, Gasperini: "Fiorentina in condizione, Ilicic no"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato prima della sfida contro la Fiorentina di domani alle 15. "Ha fatto molti gol finora, è in condizione, i risultati si vedono. Noi veniamo da due buone prove, con Milan e Torino, siamo in crescita di condizione e questo ci consente di guardare a Firenze come un test importante e significativo. In trasferta giochiamo con buona identità. Fuori ci sono Masiello e Reca, per Ilicic stiamo adottando una preparazione diversa, è ancora in difficoltà".