Atalanta, Gasperini: "Fondamentale mantenere la concentrazione prima del PSG"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport al termine della vittoria per 1-0 contro il Bologna rispondendo a una domanda sulla concentrazione da mantenere prima di affrontare il PSG in Champions League: "Sarà fondamentale. Nella prima parte del match abbiamo sbagliato molto dal punto di vista tecnico. Quando siamo diventati più sereni il Bologna ha faticato di più e la squadra ha trovato la sua strada. Ora ci sono tre strade per la preparazione: giocare il più possibile per mantenere la forma e dopo avremo 12 giorni in cui potremo pensare di fare un lavoro diverso. L'altra è quello di lasciare i giocatori a riposo una settimana. La terza è una via di mezzo tra le prime due".