Atalanta, Gasperini: "Forti a livello mentale. Classifica? Pensiamo a noi"

Dopo la vittoria in rimonta conquistata contro l'Udinese, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Non c'è mai stata una caduta mentale nemmeno a Manchester, c'è stato un risultato pesante ma noi volevamo misurarci in quel momento e volevamo vedere contro una delle migliori squadre del mondo come tenevamo botta. CI siamo riusciti per mezzora, vogliamo durare di più in futuro, se ci fossimo arroccati in difesa sarebbe finita comunque 4-1. Usciamo da queste gare con più consapevolezza e a livello mentale nemmeno un gol di svantaggio come è successo oggi ci sposta. E' vero che l'Udinese è rimasta in 10 ma era la difesa migliore del campionato, si dicono le stesse cose contro il Lecce che poi pareggia contro la Juve. Il campionato è difficile e proporsi con questa qualità è magnifico e il merito è dei ragazzi".

Situazione del campionato diversa dall'Europa?

"In Europa abbiamo sbagliato la prima gara con la Dinamo Zagabria poi abbiamo fatto una buona gara contro lo Shakhtar e una buonissima gara contro il City, una delle squadre più forti al mondo. Noi da questa Champions usciamo con qualcosa in più, abbiamo ancora tre gare e le giocheremo al meglio delle nostre possibilità, le useremo per crescere, non per arroccarci e limitare i danni, non è una presunzione, come l'Europa League anche questa competizione aiuterà a migliorarci".

Sulla classifica?

"Non possiamo dire di avere il terzo posto come obiettivo ma ci siamo dall'anno scorso, da gennaio, febbraio. Qualche merito lo abbiamo ma sono passate solo nove giornate e dietro abbiamo il Napoli che è fortissimo, il campionato è apertissimo ma in questo momento ci interessa solo quello che facciamo noi. Anche la Champions è importante per noi e vedrete che nelle prossime tre partite cercheremo di dare il massimo".

Sulla fase difensiva?

"E' la nostra filosofia, so che corriamo dei rischi ma siamo premiati da tanta coralità nell'andare in gol, prendiamo qualche gol ma il nostro gioco piace alla gente e piace a noi".

Atalanta come il Leicester di Ranieri?

"Io continuo a dire di no, non è questo il nostro obiettivo, a tre giornate dalla fine del campionato se è la classifica è ancora così allora potremo sperare, noi giochiamo gara per gare".