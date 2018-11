Atalanta, Gasperini: "Giocato gara speciale ma non montiamoci la testa"

Fonte: fcinternews.it

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta ha parlato al sito ufficiale dopo la vittoria contro l'Inter: "Ci tenevamo molto, venivamo da tre vittorie e volevamo capire la nostra dimensione. Non avevamo ancora fatto una partita così contro una grande squadra. L'Inter arrivava da sette vittorie e un secondo posto in classifica, chiaro che queste prestazioni aumentano l'autostima. I ragazzi hanno fatto una partita speciale sotto tutti gli aspetti: tecnici, atletici e tattici ma soprattutto di mentalità e di voglia di fare risultato e di sentirsi protagonisti. Quello è stato per me il momento migliore della partita, dove ci sono state tante cose buone. Però prendere quel gol così a inizio secondo tempo sembrava capovolgere una gara che fino a quel momento era stata sotto il nostro controllo. Avevamo sciupato tanto e Handanovic aveva fatto tante parate. Sembrava una giornata storta ma poi siamo ripartiti bene, pur con un po' di stanchezza e fatica in più per il campo pesante. Questa dà ancora più valore al tutto. Il gol del Papu è stata la ciliegina, se lo meritava e sono contento per lui. In quella posizione mi è piaciuto tantissimo, ci dà qualità ed imprevidibilità. Ha bisogno di giocare più partite per aumentare la resistenza. Peccato ci sia la sosta per come stavamo andando, ma adesso abbiamo due settimane per essere soddisfatti delle ultime quattro e prepararci per le prossime. Non ci montiamo la testa".