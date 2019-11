Atalanta, Gasperini: "Giocato poco dopo il rosso, ora una vittoria"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio contro il Manchester City: "Nel finale ci sono state le condizioni per vincere la partita. Dopo il rosso si è giocato pochissimo, è venuta fuori la nostra non prontezza ad affrontare questo. Abbiamo perso troppo tempo prima con la sostituzione e poi con i giochini dalla bandierina ma questo non toglie nulla alla prestazione".

Siete sempre in corsa.

"I gironi sono equilibrati. Abbiamo qualche chance per la Champions ma sarei contento anche per l'Europa League perchè vorrei che continuassimo con queste esperienza. Dobbiamo vincere la prossima gara con la Dinamo, resta un po' di rammarico per la partita con lo Shakhtar".

Le gare precedenti?

"Noi abbiamo fatto male la prima partita. Tra le due partita di oggi e con lo Shakhtar poteva scappare una vittoria mentre a Manchester il divario era notevole. Pensiamo alla prossima gara, se riusciamo a vincerla le nostre chance aumentano".

Primo tempo meno bene?

"Abbiamo fatto un primo tempo di difficoltà. Abbiamo avuto l'occasione subito ma ogni volta che il City arrivava era un periodo. A volte credi di essere al massimo ma a volte non lo sei. Se con queste squadre sei in ritardo di qualche metro ti fanno la testa come un pallone. La cosa che devi fare è portarli nella loro metà campo perchè sono meno bravi. Noi abbiamo fatto questo: ci siamo presi dei rischi ma finalmente abbiamo alzato quello che era il massimo e non lo era. Abbiamo iniziato a recuperare palla e a vincere i contrasti".

Ilicic doveva saltare il portiere e andare in gol?

"Certo perchè la porta era spalancata. Io non ho rivisto bene l'occasione, il portiere gli è arrivato sparato. Con Ilicic mi sono arrabbiato di più sul rigore. Quello poteva essere un episodio che chiudeva la partita. Detto questo, Ilicic ha fatto una partita straordinaria, strepitosa".