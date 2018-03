Atalanta, Gasperini: "Giochiamo senza guardare il calendario"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha commentato così a Rai Sport la gara vinta contro il Bologna: “Mi spiace non essere andati avanti in Europa League, una competizione che abbiamo affrontato con tantissimo entusiasmo. Le insinuazioni sulla formazione contro la Juventus sono fatte da gente che non conosce la nostra realtà. Nelle ultime gare siamo riusciti a togliere dei punti ai bianconeri, anche se di quello che dicono gli altri a noi interessa poco. Come sta Papu? Sta tenendo le cartucce per le ultime partite in cui saranno decisivi i punti, volevamo vincere per ravvivare questo campionato, questa vittoria ci permette di avvicinarsi alla zona coppe e il Papu sarà determinante per questo finale. Anche Ilicic e così tutti gli altri, è chiaro che noi ragioniamo sulla nostra rosa, non possiamo giocare con tutti i giocatori, anche oggi ho fatto delle scelte. Questi ragazzi non sono delle macchine, giocano tante gare con tante trasferte. Noi affrontiamo tutte le competizioni senza guardare il calendario, cerchiamo sempre di giocare al meglio delle nostre possibilità, essenzialmente per noi. Ilicic ne ha fatte tantissime di partite così quest’anno, anche a gara in corso riesce a entrare immediatamente in partita. È chiaro che il suo rapporto con Astori ha pesato per tutta la settimana, il modo migliore per onorarlo è in campo, con questo tipo di prestazioni. Caldara? Oggi ha avito un piccolo problema fisico, speriamo di recuperarlo per giovedì o per domenica. Cristante si è fermato come gol, ma sta facendo buone prestazioni. Eravamo abituati a vederlo segnare spesso, ma non dobbiamo confondere le prestazioni con i gol”.