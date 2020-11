Atalanta, Gasperini: "Gol di Lautaro un po' casuale, noi bravi a pareggiare in un momento difficile"

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni ufficiali del club orobico dopo l'1-1 contro l'Inter: "Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra difficile e forte, sul piano tecnico è una squadra particolare. Abbiamo giocato più coperti e un po' più attenti, è stata una partita bloccata. La sfida si è aperta sul gol di Lautaro, un po' casuale. Abbiamo rischiato il 2-0, poi dopo abbiamo trovato un assetto offensivo che ci ha portato al pareggio, poi potevamo anche vincerla.

Non voleva perdere questa partita.

"Ho messo i giocatori più freschi per poter pareggiare una sfida difficile, i nuovi ingressi ci hanno dato maggiore freschezza. L'assetto è stato provato anche lo scorso anno, nei momenti di necessità va bene così".

Come valuta il pareggio?

"È un buon punto, in rimonta non era semplice. La squadra ha fatto la sua prestazione. La partita era abbastanza compromessa, da quella situazione siamo stati bravi a creare i presupposti per il pari. Siamo veramente in pochi, inizieremo a ritrovarci insieme dal giovedì. Questa è una situazione che sappiamo, l'importante è non avere infortuni".