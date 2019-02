© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato prima della sfida con il Torino, di fatto escludendo un inserimento di Gomez. "Ha un fastidio al flessore che gli ha impedito di allenarsi, non è stata una settimana buona. Mercoledì - la gara con la Fiorentina, ndr - è lontano, quindi niente calcoli, ma non è in condizione di giocare. Non so se il Papu verrà in panchina".