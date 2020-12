Atalanta, Gasperini: "Gomez? Non so come finirà. Io devo pensare al bene della squadra"

vedi letture

Dopo il 3-0 alla Fiorentina Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport: “Quest’anno la Champions c’è stata ogni settimana e questo influisce sul campionato dove trovi squadre più fresche. Abbiamo fatto per questo qualche gara sottotono. Adesso per un paio di mesi ci sarà solo la Serie A e contiamo di fare meglio del recente passato”.

Perché Gomez 90’ in panchina?

“Abbiamo fatto nove gare di campionato e sei di Champions dove il Papu era quello che ne aveva giocate di più. Con questa formula abbiamo subito meno gol e siamo stati produttivi nel gioco”.

Cinque anni di avventura all’Atalanta…

“Stare cinque anni in una squadra è tanto e per questo è indispensabile cercare nuove soluzioni. La mia prima Atalanta era molto diversa da questa e gli avversari internazionali ti danno sempre qualche spunto da sfruttare e tentare di riproporre”.

Pensa sia giusto separazione Gasperini-Gomez a gennaio?

“Le scelte forti deve farle la società nel porsi degli obiettivi che non sono quelli dei risultati ma di cosa fare nel futuro. Bisogna guardare avanti per essere sempre competitivi. Se ti fermi, torni indietro e non ti ripeti. Dal momento in cui lavoro con per una società devo essere in sintonia. Gomez è stato il giocatore più importante degli ultimi cinque anni. Con me su 200 gare a Bergamo ne avrà fatte 195. Quest’anno dopo due anni il ruolo del Papu, del tuttocampista, era difficile da proporre per la squadra perché gli avversari ti affrontano diversamente o la condizione del giocatore cambia. Alla base però ci deve essere sempre fiducia e disponibilità. Non so come si supererà il tutto. Io guardo il bene della squadra anche se Gomez rimane un grande giocatore. Dispiace per Ilicic che non c’entra niente”.