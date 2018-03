Atalanta, Gasperini: "Gomez? Penalizzato dagli episodi, si riprenderà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua intervista rilasciata a Radio Anch'io lo Sport, sulle frequenze di Radio Uno, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, ha parlato anche di Alejandro Gomez, numero 10 nerazzurro che sta attraversando un periodo difficile: "L'anno scorso ha fatto un campionato eccezionale ma devo dire che anche quest'anno ha fatto cose importanti. Ci sono stati alcuni episodi, come il rigore contro la Juve e il gol mancato contro il Borussia, che sono stati sfortunati. Parleremmo di lui in altri termini. Ha comunque 12 partite per riprendersi qualche soddisfazione".