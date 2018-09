Atalanta, Gasperini: "Gomez si riprenderà. Reca unico indisponibile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Torino, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini s'è a lungo soffermato anche sui singoli: "Gomez - ha detto - ha subito solo una botta ma si riprenderà. L'unico indisponibile è Reca, ma il suo infortunio non è grave. Ilicic non è ancora al top, dobbiamo accelerare e aspettare che sia al meglio. Ai giocatori bisogna dare tempo e serve avere pazienza. Rigoni può fare una partita buona e una meno buona, così come Barrow. Vanno aspettati e riproposti, avendo pazienza e attendendo che alzino la media".