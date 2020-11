Atalanta, Gasperini: "Gosens recuperato. Serve più precisione in zona gol"

vedi letture

L’Atalanta ritrova Robin Gosens. “Sì, ha recuperato”, assicura Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Midtjylland. Per il resto, Gasp potrebbe cambiare qualcosa in attacco, ma ai suoi uomini offensivi chiede più precisione: “Ci è mancata un po' di precisione in zona gol. Credo che non si possa dare una spiegazione a tutto, la cosa migliore è guardare avanti e pedalare".

Qui la conferenza stampa di Gasperini in versione integrale.