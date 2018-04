Atalanta, Gasperini: "Ho un contratto, alla fine faremo il punto"

Risultato finale: Benevento-Atalanta 0-3

Queste le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, intervenuto nel post partita del match contro il Benevento ai microfoni di Sky Sport: "Ad inizio gara arrivava prima molto spesso il Benevento, hanno avuto anche un'occasione importante, poi siamo cresciuti e nel secondo tempo è andato tutto per il meglio. Abbiamo fatto un secondo tempo notevole e siamo cresciuti, certi principi di gioco quest'anno sono meglio acquisiti e riusciamo a svilupparli anche nelle giornate che non sembrano le migliori. Questa è una volata, siamo tutti lì sul filo. Resterò a Bergamo? Ho un contratto con l'Atalanta e sono molto felice del rapporto che ho con la società, poi come tutti gli allenatori a fine stagione si fa il punto della situazione".