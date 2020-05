Atalanta, Gasperini: "I giocatori che credono in noi restano, gli altri se ne vanno"

Nel corso della lunga intervista rilasciata al Guardian, Gian Piero Gasperini ha parlato del motivo per cui i suoi giocatori abbiano raggiunto quasi tutti l'apice della propria carriera proprio nel corso dell'esperienza all'Atalanta: "C'è un segreto: quando raggiungi la maturità necessaria per capire che il duro lavoro porta a risultati, non senti più la stanchezza. Non perdiamo di vista il fatto che i calciatori non si allenano duramente come tanti atleti di quasi tutte le altre discipline, dove gli allenamenti sono più duri e intensi. I miei giocatori devono ricordarsi questo e dare sempre di più. NOn abbiamo mai avuto i mezzi per grandi investimenti, quindi abbiamo dovuto trovare giovani giocatori in giro per l'Europa che avessero la stessa filosofia. Capaci di adattarsi al nostro stile di gioco, di prendere la mentalità offensiva della squadra e che fossero disponibili a lavorare sodo. Chi ci crede è uno di noi, quelli che hanno paura, se ne vanno".