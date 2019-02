© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la SPAL. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale della Dea: "All'andata la Spal aveva meritato di vincere, è stata forse l'unica partita in cui siamo stati così sotto rispetto all'avversario. Ma da allora sono passati tanti mesi, tante partite. Sarà una gara diversa. La voglia di rivalsa per quella sconfitta e la nostra situazione di classifica rendono sicuramente questa gara importante. Sarà una partita con delle difficoltà, dovremo essere bravi a superarle. Potrebbe essere una gara come quella di Cagliari. La Spal in questi anni si è sempre rivelata un avversario molto ostico, infatti non siamo mai riusciti a batterla nei tre precedenti. Vincere queste partite in casa sarà determinante per il nostro campionato, perché ne avremo parecchie da qui alla fine. In questo momento tutte le squadre stanno dando il massimo, i punti cominciano a pesare di più. Questo tipo di gare viaggiano sul filo: dobbiamo essere bravi a leggere la partita, stare attenti e avere grande considerazione della Spal che è sicuramente una buona squadra con giocatori di valore".