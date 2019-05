Atalanta, Gasperini: "Ieri erano tutti a gufarci... Ora testa alla Coppa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato ai canali ufficiali del club nerazzurro la vittoria di ieri contro il Genoa che ha portato momentaneamente la Dea al terzo posto: “Adesso mancano veramente poche partite, è una vittoria che ci mette nelle condizioni migliori per giocare questa finale. È un grande passo, le giornate sono sempre meno. Oggi erano tutti seduti lì a gufarci… Oggi era difficile anche per le assenze che avevamo, abbiamo interpretato bene la gara. Primo tempo più controllato, temevamo di andare sotto perché non so se avremmo avuto la forza di ribaltare, bravo Barrow a entrare e a segnare. Dovevamo chiudere forse prima la partita, ma sono contento per lui. Ibanez? Lui e Barrow sono due buoni giocatori, magari non pronti nell’immediato, in questo momento non ci possiamo permettere di farli giocare di più. La finale contro la Lazio? Da domani ci buttiamo nella Coppa Italia, non abbiamo tanto tempo ma forse è meglio così. Anche la partita di oggi, di pomeriggio dopo tanto tempo, credo che sia servita”.