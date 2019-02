Atalanta, Gasperini: "Il gol del 2-1 ha cambiato la partita. Ora ripartiamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo il ko contro il Milan: “Il gol allo scadere del primo tempo ha cambiato la partita sicuramente. C’erano i presupposti per fare bene, ma quel gol lo abbiamo accusato. Il Milan poi è stato bravo a cambiare tipo di partita. Noi abbiamo fatto la partita giusta, poi gli episodi l’hanno cambiata. Abbiamo rimontato anche partite importanti, oggi ci abbiamo creduto un po’ meno e questo non deve succedere. Fino al momento del gol del 2-1 abbiamo fatto la nostra gara. Il Milan è maturo, ha tutti i valori per potersi giocare la Champions. Noi dobbiamo ripartire da quanto l’abbiamo messo in difficoltà, poi dopo lo svantaggio la partita è stata un’altra”.

Si rischia di rovinare il morale della squadra? “Noi non siamo una squadra che deve raggiungere la Champions, dobbiamo ripartire da quello e dalla prestazione. Fino al gol dello svantaggio abbiamo fatto la gara che dovevamo fare. Abbiamo ribaltato partite più complicate di questa, oggi non è andata. Dispiace per il momento, ma ci sono tante partite, tanti obiettivi, abbiamo mille motivazioni, ma da domani si riparte”.

Qualche giocatore che è entrato poteva dare qualcosa in più? “Sì è vero, ci abbiamo provato fino alla fine. Il Papu ha preso una botta, Duvan era affaticato. Abbiamo avuto l’occasione di provare dei giovani, con così tante partite è impensabile che tutti riescano a giocare sempre anche contro avversarie difficili. È stato utile inserire anche questi ragazzi per capire se possono darci qualcosa nel corso del campionato”.