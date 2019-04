Atalanta, Gasperini: "Il mio futuro è l'Empoli. Champions? Aspettiamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha analizzato così a Sky Sport il pari con l'Inter: "Abbiamo fatto indubbiamente una partita di grande sostanza. Non era facile contro una squadra forte come l'Inter, ma noi abbiamo giocato con personalità. L'assenza di Zapata in area poi si è fatta sentire".

Su Ilicic: "Sorprende per la continuità con cui gioca. Lui, il Papu Gomez e Zapata fanno esaltare tutta la squadra".

Sulla classifica: "Mancano sette partite e ci sono tante squadre nel giro di pochi punti. In chiave Champions l'Inter è ormai oltre, noi dobbiamo consolidare l'Europa. Per lottare per altri obiettivi più prestigiosi forse ci serve ancora qualche domenica".

Sulla Champions: "Noi dobbiamo giocare al massimo ogni partita, sappiamo che il nostro percorso passa da gare difficili come quella di stasera. Ci diamo il nostro obiettivo settimana dopo settimana".

Sui rumors sul suo futuro: "Il mio futuro è la partita con l'Empoli, con un retro-pensiero alla semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina. Andare in finale sarebbe una soddisfazione storica per questa società".