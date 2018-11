Atalanta, Gasperini: "Il prossimo giovane ad esordire sarà Kulusevski"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini parla anche del prossimo giovane pronto ad esordire: "Kulusevski, centrocampista classe 2000, per forza atletica, passo e resistenza ha già valori da grande. Buona conduzione della palla e ultimo passaggio, deve crescere nel tiro e nel colpo di testa. Ma un giovane diventa pronto solo quando si allena per qualche mese con la prima squadra: nel confronto con i grandi prende personalità, s’irrobustisce nei contrasti. Per questo mi auguro di riuscire a sfoltire la rosa a gennaio, per inserire qualche ragazzo da formare e lanciare. Se devo allenare 30 giocatori, diventa impossibile".