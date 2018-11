Atalanta, Gasperini: "Il rigore dell'1-1 mi ha fatto infuriare"

© foto di Federico De Luca

"È stata una grande Atalanta, indubbiamente. Vincere questo tipo di partite è un gran segnale per il nostro campionato. Abbiamo sprecato tante occasioni già nel primo tempo e quel rigore dell'1-1 a inizio ripresa mi ha fatto infuriare perché ci sarebbe potuto costare caro". L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini commenta così a Radio Rai la grande vittoria di oggi contro l'Inter.

Sulla personalità della Dea: "Lo dicevo anche quando non arrivavano i risultati. Abbiamo giocato sempre con forza, fiducia e consapevolezza. Ora il morale è alto, così come la qualità nel cercare i gol, ma la personalità non ci è mai mancata".

Sulla sosta: "Peccato fermarci dopo quattro vittorie consecutive (ride, ndr). Ci godremo comunque queste due settimane".