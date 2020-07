Atalanta, Gasperini: "Il secondo posto dipende da noi. Anche se la testa è già al PSG"

"Siamo arrivati alle ultime due partite, siamo un po' padroni del nostro risultato finale". Gian Piero Gasperini non si tira indietro, nonostante l'obiettivo Champions già acquisito. Il tecnico nerazzurro è intervenuto alla vigilia del match contro il Parma ai microfoni di atalanta.it: "Siamo un po' padroni del nostro destino: vincendo entrambe le ultime due sfide possiamo arrivare secondi. Non è il traguardo più importante in assoluto - era fondamentale arrivare in Champions League -, ma faremo di tutto per poterlo raggiungere".

Sono obiettivi che tengono alta la concentrazione.

"Sì, stiamo pensando a quello che sarà lo scontro con il PSG. Il modo migliore per arrivarci è giocare in maniera concentrata in queste due gare".

